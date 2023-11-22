Mustafa Destici: 50+1 tartışmaya kapalı olmalı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin, "50+1 sistemin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni başkanlık sistemi çöker" ifadelerini kullandı.

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DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, Cumhuriyetin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad ettiğini söyledi.

"Öğretmene, eğitime, öğrenciye verilen hiçbir şey yük olmaz"

Bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenleri de bu vesileyle tekrar rahmetle, minnetle andığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

Hükümetimize buradan bir çağrı yapıyoruz. Her 24 Kasım’da, öğretmenlerimize 1 maaş ikramiye verilmesini teklif ediyoruz. Öğretmene, eğitimime, gençliğe, çocuğa, öğrenciye verilen hiçbir şey yük olmaz, tam tersine misliyle size kazanç olarak döner. Bu hesabı bütçeye yük üzerinden yapmayın diyoruz. Bir meslektaşınız olarak dolayısıyla ailelerimizin, milletimizin ve ülkemizin istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyor; günümüzün, hepimiz için birlikte huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum.

"Çok adi bir milletle karşı karşıyayız"

Filistin hükümetinin, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 700 kişi artarak, 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştığını duyurduğunu kaydeden Destici, şunları kaydetti:

Bütün bu saldırıları dünyanın gözü önünde hunharca gerçekleştiren terörist İsrail’i de bir kez daha lanetliyoruz. Elbette yaptıklarının hesabını bir gün verecektir. Ama biz öyle bir milletle karşı karşıyayız ki, sonlarının ne olduğunu bile bile ateşe odun taşıyorlar. Biz normal bir insan topluluğu ile karşı karşıya değiliz. Gerçekten çok adi bir milletle karşı karşıyayız. Haftalardır, tüm dünya, uluslararası kuruluşlar, sivillerin hedef alındığı, çocukların, kadınların ve yaşlıların vahşice katledildiği bir soykırımı izlemekle yetiniyor. Ölen sadece çocuklar değil. Gazze’de çocuklarla birlikte insanlık da ölüyor. Bugünden sonra, öldürülen çocukların katillerinin, onların destekçilerinin, yaşananları görmezden gelenlerin, insana, insanlığa, insanlığın değerlerine dair söylediği tüm sözler, bugün Gazze’de yaşananların karanlık gölgesi altında kalacak. Bugün, dünyada, barışı tesis etmekle görevli uluslararası kuruluşlar, yarınlarda, hukuk kelimesini telaffuz ettikleri her an, kendilerine Gazze’de yaşananlar hatırlatılacak. Biz esasen kalıcı ateşkes bekliyoruz. İsrail’in başta Gazze olmak üzere işgal ettiği bütün Filistin topraklarından çekilerek en azından 1967 sınırlarına dönmesi ve başkenti Kudüs olan tam bağımsız ve hür bir Filistin Devleti’nin kurulmasını istiyoruz. Arap ülkelerini, Müslüman ülkeleri, sadece kardeşlerine ve insanlığa sahip çıkmaya değil; inançlarına ve istikballerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Farkındalar ya da değiller. Sessizlikleri, inançlarını ve istikballerini parça parça yok ediyor.

"Bu taş yerinden oynarsa başkanlık sistemi çöker"

Destici, 50+1 tartışmaları ile ilgili de şöyle konuştu:

Kamuoyu önünde gerçekleşen 50+1 tartışmaları maalesef hedefini şaşırmış, farklı boyutlara taşınmaya çalışılmak istenmektedir. Hedef Cumhur İttifakına zarar vermek noktasına taşınmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı’na zeval gelmesi demek direkt milli güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık doğurur. Bu tartışmalar sistemi 2016 öncesinde olduğu gibi zora sokar, en başa döneriz. Açıkça ifade edelim ki, 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık Sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ise Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’nun ivedilikle demokratikleştirilmelidir. Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Partilere anayasaya aykırı şekilde yapılan Hazine ve Seçim Yardımı mutlaka kaldırılmalıdır. Kuvvet ayrılığı esaslı bir şekilde yerli yerinde oturtulmalı ve yargı kurumları arasındaki ilişkilerde, çatışmalara son verilecek şekilde yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)