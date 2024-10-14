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Son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden birisi...

AK Parti, savunma sanayii projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

"750 TL VERMEZSEN SONUN SURİYE VE FİLİSTİN GİBİ OLUR"

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken dün yaptığı açıklamada "100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur." ifadelerini kullanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni bir çıkış daha geldi.

"KARTLARINI İPTAL EDİN"

Destici, X hesabından yaptığı paylaşımda bankalara çağrıda bulunarak, "Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin." dedi.

"AYDA SADECE BİR SİGARA PARASI"

Mustafa Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, "savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan", başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.