Mustafa Destici, Çin'den tazminat istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün "Vuhan viroloji enstitüsünden sızdığını" öne sürerek Çin'den toplamda 200 milyar dolar tazminat istedi.

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'den, duyanları şaşırtacak bir açıklama geldi.

Destici, koronavirüsün "Vuhan viroloji enstitüsünden sızdığını" öne sürerek Çin'den 200 milyar dolar tazminat istedi.

ÇİN'DEN TAZMİNAT İSTEDİ

Koronavirüsün Çin tarafından yapıldığını iddia eden Destici, "Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan Viroloji Ensititüsü'nden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KİŞİ BAŞI 2 BİN, TOPLAMDA İSE 200 MİLYAR DOLAR"

Mustafa Destici'nin konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

"Çin devleti sebep olduğu covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye kişi başına 2 bin dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır.

"ÇİN'İN ÖDEYECEĞİ BEDEL, TÜM İKTİDARLARA İBRET OLACAK"

Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Zalim Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin’in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır."