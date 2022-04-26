Mustafa Destici: Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kimsenin haddi değil

Gezi Davası'nın ardından açıklamalarıyla gündeme gelen Özgür Özel'i eleştiren Destici, "Hiç kimsenin halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nı tehdit etme haddi de hakkı da değildir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret etti.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Destici, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Gezi davasında verilen mahkeme kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i eleştirdi.

DHA’nın haberine göre; Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye demokratik bir ülke. Burada yargımız Anayasamıza göre bağımsız ve tarafsızdır. Yargının verdiği kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz bu da demokratik bir haktır. Ama herkes uymak zorundadır.

“Ne kadar terör örgütü uzantısı varsa, hepsi fotoğrafın içinde”

Bulunduğunuz konum itibariyle saygı göstermekle mükellefsiniz. Yoksa toplumda anarşi meydana gelir, kargaşa meydana gelir. Zaten bunu yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca burada verilen karar daha ilk mahkemenin kararı. Bunun istinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi hatta AİHM aşaması var. Yani bu öfke ya da bu kızgınlık, bu isyan nedendir? Bakıyoruz fotoğrafta kimler var? CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili, PKK'nın siyasi uzantıları, DHKP-C'nin siyasi uzantıları, FETÖ'cüler. Yani ne kadar terör örgütü uzantısı varsa, hepsi fotoğrafın içinde. Hiç kimsenin halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etme haddi de hakkı da değildir. Bunu kınıyorum. Doğru bir uslup değildir."





“Onların ulaşmak istediği Türkiye'de bir hükümet değişikliği sağlamaktı”

Gezi Parkı'nda amacın ağaçlar değil, hükümeti yıkmak olduğunu söyleyen Destici, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Böyle bir suç görmezden gelinemez. Ne diyor? Biz geldiğimizde onu mahkum edeceğiz, bunun hesabını ondan soracağız. Bir taraftan yargıdan şikayet ediyor, yargının siyasallaştığını, etki altında kaldığını söylüyor. Bu yargı mensuplarına da hakarettir. Biz Gezi'yi yaşamadık mı, yaşadık. Taksim'de Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor diye bu eylem başladı. Ağaçlar kesilmesin diye tepki gösterenlere niye bu kadar ağır müdahalede bulunuluyor diye tepki gösterdik. Ama baktık ki işin rengi değişti. Bu kalkışma hareketine dönüştü. Ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Eğer devletin basireti, güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesi, bizlerin de bir duruş olmasaydı, onların ulaşmak istediği yer hükümeti sokak hareketleriyle devirmek ya da bir erken seçime zorlayarak Türkiye'de bir hükümet değişikliği sağlamaktı. Bu olaylarla ilgili yargılamada ceza alanları, Osman Kavala'nın finanse ve organize ettiği söyleniyor. Eğer gerçekten böyleyse elbette yargı bunu görmezden gelemez.”

