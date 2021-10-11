HDP'nin kapatılmasını ve bir daha terör destekçisi hiçbir kuruluşun açılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Destici, AİHM'de de durumun bu şekilde değerlendirildiğini aktardı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, gündemde yer alan HDP'nin kapatılmasına ilişkin fikirlerini, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında yanıtladı.

24 TV ekranlarında partinin terörle ilişkisi olduğuna dikkat çeken Destici, uluslararası hukuka göre de iç hukuka göre de partinin kapatılmasının en doğru karar olacağını söyledi.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİ TERÖRLE İLİŞKİ KURAMAZ"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) İspanya'daki partinin kapatılmasına yönelik kararını örnek gösteren Destici, "HDP'nin bana göre zaten kapatılması lazım. Hem uluslararası hukuka göre kapatılması lazım hem de bizim iç hukukumuza göre kapatılması laızm. Çünkü bizim Anayasamızın ilgili maddeleri ortada. Hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz. Terör görgütünün sözcülüğünü yapamaz.

BATASUNA KARARLARINI ÖRNEK VERDİ

Aynı şey, AİHM'nin verdiği Batasuna ve Herri Batasuna kararları var. Burada bırakın teröre destek vermeyi, sadece terör eylemlerini kınamadığı için Herri Batasuna kapatıldı İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından. Çok iyi biliyorsunuz, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve AİHM, Batasuna'nın talebini reddetti. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı onayladı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: Devlet, teröristlerin hiçbir kuruluşuna müsaade etmemeli VİDEO



"HUKUK NE DİYORSA BUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİLER"

Hukukcuların meseleyi siyasi yönden tartışmaması gerektiğini söyleyen Destici, "Şimdi ben bakıyorum bizde hadi diyelim bu tartışmalar var. Efendim işte kapatmaktı, kapatılırsa yenisi kurulur, şu kadar oy veren kitle var. Ama bu tartışmaların ben hukuk çerçevesince yapılmasını doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi, mahkeme üyeleri ya da hakimler savcılar, bütün bu hukuk adamları meseleyi siyasi yönden tartışmamalı. İşi siyasi yönden hiç gündemlerine almamalı. Hukuk ne diyorsa bunun gereğini yerine getirmeliler." dedi.

"PKK'NIN NE KADAR UZANTISI VARSA, BİR DAHA AÇILMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Destici, terör eylemlerini kınamayan partilerin dünyanın hiçbir yerinde açık bırakılamayacağına dikkat çekerek, "Hukuk kesinlikle HDP'nin kapatılmasını istiyor. Adı HDP olur, başka bir şey olur. Terör örgütüyle ilişki kuran, terör örgütünün sözcülüğünü yapan, hatta terör eylemlerini kınamayan partiyi dünyanın hiçbir yerinde açık bırakmazlar.

İspanya sadece partisini kapatmakla kalmadı. Barlarına kadar kapattı. Biz de böyle yapmalıyız. Biz, PKK'nın ne kadar uzantısı varsa, medyasıysa medyası, sivil toplum örgütü adı altında, iş yeri adındaysa iş yeri altında bunların hepsini bir defada kapatmalıyız ve asla bir daha açılmasına da müsaade etmemeliyiz." açıklamasında bulundu.

"DEVLET, PKK'YA PARTİ KURDURMAMALI"

Terörü destekleyen hiçbir kuruluşa izin verilmemesi gerektiğini de belirten Destici, "Bazıları diyor ya yenisi açılıyor. Nasıl açılıyor kardeşim? Devletin aklı var. İstihbaratı var. Yani bir daha PKK'ya niye parti kurdursun ki devlet. HDP'den önce BDP vardı. Ama işte kurdurdular. Kurdurmamaları lazım. Devlet, PKK'ya parti kurdurmamalı. Onun için bir daha açılır lafı kullanılmamalı. Sadece parti değil, sendika da kurdurmamalı, dükkan da açtırmamalı, gazete de kurdurmamalı, televizyon da kurdurmamalı. Hiçbir kuruluşuna müsaade etmemeli." açıklamasını yaptı.