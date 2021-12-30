BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'yle ittifak yapan partilerin PKK'yla da iş birliği yaptığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Mustafa Destici, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) alınmamasına değindi.

"SEÇİM YAKLAŞINCA BUNLARI KONUŞMAYA BAŞLADILAR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aklı başında biri olduğunu söyleyen Destici, "Büyük bir gayretle eğitimi daha iyi hale getirmek için uğraşıyor. Mülakatlar ile ilgili ise 2018 yılından bugüne kadar benim bildiğim öğretmen mülakatlarında yarım puan bile oynanmadı. Niye seçim yaklaşınca bunları konuşmaya başladılar? Buralarda ben çözüm aradıklarını düşünmüyorum. Siyaset yapıyorlar. Ben Kemal beyin iyi bir inceleme yaptıktan sonra randevu almasını ve daha sonra açıklama yapmasını şahsen öneririm.

Mustafa Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir VİDEO







"HDP İLE İTTİFAKLIK, PKK İLE İŞ BİRLİĞİ DEMEKTİR"

HDP ile olan ilişkilerine gelecek olursak HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir. Seçim yaklaştıkça HDP ile görünme durumunda kaldılar çünkü HDP bunu istiyor." diye konuştu.

"'DİNLENME' İDDİALARININ GERÇEK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefon dinleme' iddiasına ilişkin ise "Devletin siyasi parti genel başkanlarını dinlediklerini düşünmüyorum. Dinlemelerini de yanlış buluyorum. Eğer böyle bir dinleme varsa bunu doğru bulmuyorum. Hiçbir insanın özel hayatına girilemez. Bir mahkeme veya savcılık kararı olmadan kimse dinlenemez. Ben bu iddiaların temelsiz ve gerçek olmadığını düşünüyorum. Sadece algı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili ellerinde bir belge varsa yargıya başvurmaları lazım. Ben dinlendiğimi düşünsem gider bunu yaparım" ifadelerini kullandı.

"HAZİNEDEN PARA ALAN PARTİLERİN HARCAMALARINDA BİR LİRA GERİ GİDİŞ YOK"

Ekonomideki gelişmelerin, milletin canını yaktığını söyleyen Destici, "Hala yakmaya devam ediyor ancak bu konuda da siyasette ikiyüzlülük yapıldı. 'Dolar 20'lere çıkacak' diye milleti dolar almaya teşvik ettiler. Öbür taraftan da el ovuşturdular. Dolar düşünce de ilk afalladılar daha sonra da milleti döviz almaya çağırdılar. Hazineden yardım alan özellikle CHP ve İYİ Parti'ye sesleniyorum; niye siz hiç fedakarlık yapmıyorsunuz, niye sizin harcamalarınızda bir lira geri gidiş yok? Biz savurganlığın her türlüsüne karşıyız. Hazineden yardım alan partilerin kasalarında yüzlerce trilyon para var ve devlet 10 Ocak'a kadar bunların hesabına 645 trilyon daha koyacak. Benim itirazı bunadır." dedi.