Mustafa Destici, HDP'nin aday çıkarmamasıyla ilgili Ensonhaber'e konuştu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye aday çıkarmaması için bazı tavizlerin verildiğini söyleyerek, "Belediyelerin tekrardan PKK’nın siyasi uzantısına verileceklerini söylediler. Avrupa yerel yönetimler şartını kabul ederek, orada bir özerklik vereceklerini söylediler" dedi.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlendi.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı.

Bir yandan ittifaklar görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler başvurularını yapıyor.

Son olarak HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı.

Destici, Ensonhaber ekranında HDP'nin aday çıkarmamasını değerlendirdi

Bu açıklama Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek olarak yorumlanırken, Ensonhaber de konuyu siyaset sahnesinin tecrübeli ismine sordu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Tavizler verilmiş, HDP'nin desteği alınmış"

İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan programda HDP'nin taleplerinin CHP tarafından kabul edildiğini söyleyen Destici, "Daha önceden HDP ile görüşülmüş, konuşulmuş Kemal Bey’in adaylığı üzerine mutabakata verilmiş. Bir takım sözler verilmiş, taahhütlerde bulunulmuş. Tavizler verileceği açıklanmış ve bu şekilde de HDP’nin desteği alınmış. Önümüzdeki birkaç gün içinde de kuvvetle muhtemeldir ki HDP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceğini ilan edecektir." dedi.

Sözlerine devam eden Destici, "Kılıçdaroğlu ve CHP’deki bazı yöneticilerin fikirlerine baktığınız zaman, örneğin Suriye’nin kuzeyindeki PKK yapılanmasını terör örgütü olarak görmediklerini, orada bir başkası olacağını onların bulunmasını yeğleyeceklerini söylediler." şeklinde konuştu.

"Belediyeleri tekrardan PKK'nın siyasi uzantısına vereceklerini söylediler"

Mustafa Destici son olarak HDP'nin bu taleplerinin seçimden sonra daha da artacağını dile getirerek, "Aynı şekilde kayyumların gönderilip, belediyelerin tekrardan PKK’nın siyasi uzantısına verileceklerini söylediler. Avrupa yerel yönetimler şartını kabul ederek, orada bir özerklik vereceklerini söylediler. Harekatlara tezkerelere karşı çıkıp, tezkerelere Meclis’te oy vermediler. Dolayısıyla HDP’nin talepleri bunlardı zaten ve ilk aşamada bu talepler kabul edildi. Seçimden sonra bu taleplerin daha da artacağını, Meclis aritmetiğini dikkate aldığımızda da HDP’ye yani PKK’ya mahkum bir Cumhurbaşkanı ve Millet İttifakı göreceğiz." ifadelerine yer verdi.