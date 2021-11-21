Başak Cengiz'in ailesini ziyaret ettiğini söyleyen Mustafa Destici, idam cezası istediklerini belirtti. Destici, "Evet, istiyoruz lakin biz idam cezasını her suç için istemiyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de partisi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Partisine yeni üye olanların rozetini takan Destici, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet diledi ve Cengiz'in ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

Yaptığı ziyarete dair detayları anlatan Destici, aileyi çok metanetli gördüğünü belirtti.

Açıklamalarına devam eden Destici; onların bu metaneti ve duruşunun, bu suçun ve suçlunun en ağır cezayı almasını gerektirdiğini kaydetti.

"İDAM GELMELİDİR"

Parti olarak bu tür suçlarda suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini vurgulayan Destici, "Bize göre en ağır ceza müebbet hapis olamaz. Hak ettiği ceza idamdır ve idam geri gelmelidir.” dedi.

"BİZ İDAMI İKİ SUÇ İÇİN İSTİYORUZ"

Destici, birilerinin "BBP idam cezası istiyormuş" diye konuştuğunu belirterek, “Evet, istiyoruz lakin biz idam cezasını her suç için istemiyoruz. Biz bunun Anayasa teklifini hazırladık verdik. İki suç için istiyoruz.

Bir; bu tür çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için.

İki; bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve sivilimizi şehit eden teröristler için istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: İdam cezasını 2 suç için istiyoruz ViDEO

"BATININ NE DEDİĞİNE BAKACAK DEĞİLİZ"

Müslüman Türk devletinin inancında, kültüründe bunun yerinin bulunduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Batı ne diyor, ona bakacak değiliz. Aynı şey terörle mücadele için geçerli. 40 yıldan fazla süredir devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiş emperyalistlerin maşası ve uşağı hain PKK terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele ediyoruz.

İşte bu mücadelede ülkemiz, devletimiz ve hükümetimiz son 5-6 yıldır topyekun bir mücadele veriyor. Rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın dediği gibi, eğer terörü yok etmek istiyorsanız terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceksiniz.

Yani dağdakiyle, şehirdekiyle, iş adamı olup oraya girdiyse onunla, siyasetteyse onunla, Meclisteyse onunla mücadele edeceksiniz çünkü bize göre ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan diyoruz.

Birini dağ kadrosunda, diğerini Mecliste görevlendirmişler. Milletimiz, bizim vatansever, milliyetperver insanlarımız, Mecliste terörist istemiyorlar. Bu, iki kere iki daha dört. Onun için herkes bu sese kulak verecek.”