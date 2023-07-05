Mustafa Destici: İsveç kesinlikle Türkiye'den NATO vizesi almamalıdır BBP Lideri Mustafa Destici, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "İsveç, bu ve benzeri eylemlere müsaade ettiği sürece Türkiye'den kesinlikle NATO vizesi alamamalıdır" dedi.

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AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, toplantıda 30 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırının bütün yönleriyle aydınlatılması, Başbağlar katliamının faillerinin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunun nişanesidir"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:

Milli İstihbarat Teşkilatımız, PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu ve diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi teröristi, Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmiş ve hesabını sormuştur. İşte bu örnek bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunun ve kendi vatandaşlarına karşı yapılan bu terör eylemlerinin hesabını er ya da geç sorduğunun bir nişanesidir.

"Saldırıların hedefinin, öncelikle Türkiye olduğunu görmekteyiz"

İsveç'in başkenti Stockholm'de, bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadıklarını belirten Destici, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Hiçbir saldırı, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Demokrasi, Avrupa başta olmak üzere, dünya üzerinde yaşayan Müslümanların hedef haline getirilmesinin kesinlikle bahanesi yapılamaz. Saldırıların hedefinin, öncelikle Türkiye olduğunu görmekteyiz.

"İsveç kesinlikle Türkiye'den NATO vize alamamalıdır"

Türkiye'nin herhangi bir konuda desteğini isteyenlerin, öncelikle dost olmanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Destici, "İsveç, bu ve benzeri eylemlere müsaade ettiği sürece Türkiye'den kesinlikle NATO vizesi alamamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da meydana gelen olayları, dikkatle takip ettiklerini aktaran Destici, yaşananlardan Fransız yöneticilerin sorumlu olduğunu, Fransa'nın önce kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini kaydetti.