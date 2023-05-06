Mustafa Destici: Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye bakanlık sözü verdi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir yayında Millet İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Destici, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlık sözü verdi. 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Selahattin Demirtaş olacak" dedi.

Seçime az bir süre kala liderlerin açıklamaları devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adaylarından olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sürede hem mitinglere hem de canlı yayınlara katılıyor.

Katıldığı yayınlarda seçime ve Millet İttifakı'na dair konuşan Destici, son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlık sözü verdi. 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Selahattin Demirtaş olacak" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu HDP'ye söz verdi"

A Haber yayınına katılan Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı;

"7 cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. 5 siyasi parti genel başkanı var. İyi Parti, Gelecek, Deva, Saadet, Demokrat... İki de belediye başkanı var. İstanbul ve Ankara.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Peki, Sekiz ve dokuzuncusu kim? Var mı bunun bir sınırı?

Ben buradan söylüyorum. Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmesinde, HDP'ye sekizinci cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü de verdi. Hadi çıksın, vermedim desin.

Bakanlık sözü de verdi. Bunları seçimden sonra konuşacağız. Önce şu sizi taleplerinizi bir yerine getirelim dedi.

Çünkü onlar onu istediler. Suriye'nin kuzeyindeki terör devletine tamam diyeceksin.Tamam dedi. ABD'ye de bu sözü verdi."