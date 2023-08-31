Mustafa Destici memur zammını değerlendirdi: Beklentileri karşılamaktan uzak Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı zamlarına ilişkin hükümetin yeni bir çalışma yaparak, "En az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde bir teklif sunması" yönündeki görüşünü ifade etti.

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Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu.

6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki maaş artışlarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

2 yıllık zam oranı belli oldu

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Büyük Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Mustafa Destici, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

"Beklentileri karşılamaktan uzak"

Destici, kurulun kararının, memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını, belirlenen zam oranlarının, Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon beklentisi rakamlarının dahi altında olduğunu belirtti.

"Tatmin edici bir teklif sunulmalı"

Mustafa Destici, "Temennimiz hükümetimizin yeni bir çalışma yaparak en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde, çalışan ve emeklilerimizi tatmin edecek bir teklif sunmasıdır." ifadelerini kullandı.