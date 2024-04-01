Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyet, Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan mezarına gitti.

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AA & Ensonhaber

Büyük Birlik Partisi (BBP) yönetimi, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en büyük mutluluklarının Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı yeniden kazanmak olduğunu söyledi.

Sivas Belediye Başkanlığı'na Adem Uzun seçildi. Şarkışla Belediye Başkanlığı'na seçilen isim ise Kasım Gültekin oldu.

Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

Destici, Uzun ve Gültekin ile birlikte Yazıcıoğlu'nun kabrine gitti. BBP heyeti, Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan mezarına ziyarette bulundu.

Yazıcıoğlu'nun mezarında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Allah, onu tanıma fırsatı dahi bulmamış olan insanlara sevdirdi"

Destici, daha sonra burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şehit Muhsin Başkan'ımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe'yi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.



Şehit Muhsin Başkan'ımız, sadece bir parti genel başkanı değildi, aynı zamanda inanmış bir mümindi. Allah'ın sevgili kullarından birisiydi. (Allah) Onu şehadetiyle birlikte bütün müminlere, hatta onu tanıma fırsatı dahi bulmamış olan insanlara sevdirdi.

"İnançlarını iktidara taşımak için siyaset yaptı"

İnanmış bir iman eri ve inanmış bir dava adamıydı. Davası Allah davasıydı; Kur'an davasıydı; Türklük, vatan, millet, ezan, bayrak davasıydı.



Bu davasına ulaşabilmek için de kendisi siyaseti seçmişti. Onun siyaseti diğerlerinden farklıydı. O, şahsi çıkarları için ya da parti çıkarları için siyaset yapmadı. İnançlarını iktidara taşımak için siyaset yaptı.



Doğu Türkistan'dan Filistin'e bütün mazlum coğrafyaların zulümden kurtulması için siyaset yaptı. Türkiye'de yaşayan 85 milyonun tamamının mutluluğu, refahı, güvenliği için siyaset yaptı.

"Helikopter düştü ya da düşürüldü"

Büyük Birlik, onun ideallerini gerçekleştirmek için bizlerle birlikte kurmuş olduğu bir siyasi yapıdır. Her seçimlere katıldı.



Bundan 15 sene önce gerçekleşen yerel seçimlerde de yine bir program dahilinde gittiği Kahramanmaraş Çağlayancerit'ten Yozgat Yerköy'e giderken maalesef ki çok acı, içinde bulundukları helikopterin düşmesi ya da düşürülmesi sonucu hayatını kaybetti, şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.



Vefatıyla birlikte davası sona ermedi, partisi kapanmadı. Ocağı kapanmadı. Çünkü o bizlere şöyle sesleniyordu: Ağaca yaslanma çürür, duvara yaslanma yıkılır, insana yaslanma ölür. Dayanacaksan Hakk'a dayan, baki olan odur. Biz de onun şehadetinden sonra Hakk'a dayanarak yolumuza devam ettik.

"Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde huzurundayız"

Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde huzurundayız. Sivas onun kara sevdasıydı. Şarkışla baba ocağıydı. Gerçekten her yerel seçimde zaten Sivas'ta bulunuyordu, oyunu orada kullanıyordu.



Şarkışla'yı ve Sivas'ın seçimlerini çok önemsiyorduk. Her seçimde mutlaka buraları kazanmak istiyordu. Şehadetiyle birlikte Sivas'ı kazanarak gitti. Sivas nasıl onun kara sevdasıysa bizim de kara sevdamız oldu. Şarkışla başkanımızın baba ocağı olması nedeniyle bizim de baba ocağımız oldu.



Elhamdülillah bu seçimlerden Sivaslı, Şarkışlalı kardeşlerimizin büyük teveccühüyle Sivas il belediye başkanlığını Adem Uzun kardeşimiz kazandı. Şarkışla'yı Kasım Gültekin kardeşimiz kazandı.

"Milletimizin tercihine saygılıyız"