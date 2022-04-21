Mustafa Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli

Mustafa Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.

Siyasetin gündeminden düşmeyen mülteci ve sığınmacı konusunda, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarda bulundu.

TBMM'de düzenlenen iftar programında parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Destici, Suriyeli sığınmacılara yönelik gelen soruya, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğu yanıtını verdi.

DHA’nın haberine göre; Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmesi gerektiğini, kimsenin sığınmacıları siyasi rant meselesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli.

“Yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek”

Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum; bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek.





“Bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz”

Vicdanlı bir milletiz ama bu, ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın demek değil. Bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu.”

Esed ile görüşme soruldu

Destici, Suriye rejimi ile görüşülüp görüşülmemesi konusundaki soruya da şu yanıtı verdi:

"Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir."

Suriye rejimi ile görüşmesi konusunda kendisine de teklif geldiğini kaydeden Destici, "Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle hükümetle Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. Yine burada devletimizle hükümetimizle Dışişleri'mizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü devletimizi ve milletimizi önceleriz." dedi.

‘Üçüncü ittifak olabilir’ açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü bir ittifak olabilir açıklamasına ilişkin Destici, şu sözleri kullandı:

"Temel bey, bizim tabanımız, CHP ile ittifak yaptığımızda zorlanıyor dedi. Millet İttifakı'ndaki sağ partilerin ayrılarak başka bir ittifak oluşturması şeklinde bir düşünceleri var. Bu da olmazsa geriye kalan 3-4 parti ittifak oluşturarak, barajın yüzde 7'ye düşmesiyle bunu geçebilecekleri ve bu şekilde CHP'den dolayı Millet İttifakı'na oy vermeyen, sağ ya da muhafazakar diye nitelendirdikleri seçmenin oylarını alma açısından bir taktik ittifakı kurmak istiyorlar. Aslında yine Millet İttifakı ama bir taktik içinde, stratejik bir hamle daha yaparak daha fazla oy almak ya da ittifaklarından oyun kaçmasını engellemek için başka bir ittifak daha kurmak istiyorlar. Bu, tamamen planlı bir çalışma.”