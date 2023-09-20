Mustafa Destici: Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan bu çirkin saldırı büyük bir ahlaksızlıktır Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, bir lise öğrencisinin Atatürk’ün fotoğrafına yönelik hakaret görüntüleri ile ilgili, “Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, bu milletin ortak değeri. Ona karşı yapılan bu çirkin saldırı aşağılık bir harekettir” dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunu değerlendirdi.

Destici, Karabağ'ın, bir Azerbaycan toprağı parçası olduğunun kabul edildiğini, Türk'ün coğrafyasında, savaş, kan, gözyaşının dinmediğini belirtti.

"Ermenistan'ın anlaşmalara uyması gerekiyor"

Destici, Karabağ'daki Ermeni unsurlarının, Hınçak, Taşnak çeteleri kafasıyla, orada çeteleşip bir eşkıyalık yaparak huzursuzluk çıkardığını kaydeden Mustafa Destici, "Azerbaycan, kendi topraklarında, uluslararası hukukun ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın da imzasının bulunduğu anlaşmanın gereklerini yerine getiriyor." dedi.

"Fransa ve onun gibi düşünenleri şiddetle kınıyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanlığının, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerine ilişkin eleştirisini de değerlendiren Destici, şunları söyledi:

Fransa, orada olup bitenleri en az bizim kadar biliyor ama tarafı belli, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Hınçak ve Taşnakların tarafını tuttuysa ve daha sonra Asala'nın tarafını tuttuysa, daha sonra onun bir uzantısı olan PKK'nın tarafını tutuysa bugün de Karabağ'ın eşkıya Ermeni çetelerinin tarafını tutuyor, sanki Azerbaycan orada kendi toprağı değilmiş de sanki Ermenistan toprağına ya da sivil halka saldırıyormuş gibi bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyor ve dünyayı yanıltmaya çalışıyor. Fransa ve onun gibi düşünenleri şiddetle kınıyoruz. Eğer gerçeği görmek istiyorlarsa Azerbaycan orada, Karabağ orada, buyursunlar gitsinler ne olduğunu kendi gözleriyle görsünler.

"Türk milleti, bunların yereldeki iktidarlarına da son verecek"

BBP Genel Başkanı Destici, bir gazetecinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, LGBT'ye destek açıklamasına yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Milletin inancının, kültürünün, ahlakının karşısında ne kadar sapkın anlayış varsa sahip çıkıyor, bunların İzmir'de kökleşmesine ve yayılmasına, yer bulmasına destek veriyor. Buna dünyanın pek çok devleti artık karşı çıkıyor. BM Genel Kurulu'nda da bu dile getirildi. Bu bir sapkınlık, toplum, aile, ahlak düşmanlığıdır. Ama inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde, kahraman Türk milleti, bütün Türkiye sathında bu anlayışa sahip olan, CHP'li belediyeleri, onun kuyruğuna takılan, Yeşil Sol, HDP, PKK gibi, bunların yereldeki iktidarlarına da son verecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir öğrencinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığının belirtilmesi üzerine de Destici, bunun çok aşağılık bir davranış olduğunu vurgulayarak, "Türk demek onurlu insan, karşısındakine saygı gösteren insan demektir. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanıdır, Cumhuriyetimizin kurucusu, bu milletin tüm fertlerinin ortak değeridir. Bu çirkin saldırı büyük bir ahlaksızlıktır, kınıyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)