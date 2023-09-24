Mustafa Destici: Önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız Seçimlere ilişkin konuşan Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, "Milletvekili seçimlerinde yapamadığımız sıçramayı inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde yapacak ve büyük bir başarıya imza atarak seçimleri tamamlayacağız" dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi'nin 14. İstanbul İl Kongresi gerçekleştirildi.

Genel Başkan Mustafa Destici Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kongreye katıldı.

Burada konuşan Destici, "önce ahlak ve maneviyat" diyen bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

"Milletimiz CHP'nin terör örgütünün uzantılarına ne tür tavizler, taahhütler verdiğini merak ediyor"

Cumhurbaşkanı ile Milletvekili Genel Seçimleri'nin geride kaldığını anımsatan Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan, birbirine benzemeyen partilerin ve topluluğun aralarında yaşadıkları her yeni kavgada bazı yeni bilgilere ulaştıklarını bildirdi.

Destici, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de birtakım gönül kırıklıkları var." şeklindeki açıklamasını aktararak, şunları söyledi:

Yani sadece Ümit Özdağ ile protokol imzalanmamıştır. HDP'yle de gizli protokol yapmışlar. Bunu kim açıklıyor? Bunu şu anda CHP'nin Grup Başkanı, Meclis'teki grubunun başkanı ve şu anda genel başkan adayı olan Özgür Özel söylüyor. Yani itiraf edin. Biliyorsunuz Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşma CHP'nin iradesi dışında kamuoyuna yansımış ve büyük tepkilere sebep olmuştu. Şimdi milletimiz CHP'nin terör örgütünün uzantılarına ne tür tavizler, taahhütler verdiğini merak ediyor. CHP, HDP ile işbirliği yaptığı gizli anlaşmayı açıklamak ve terörle işbirliği yaptıkları iddialarıyla ilgili milletimize hesap vermek zorundadır. Birilerine İçişleri Bakanlığını, MİT Müsteşarlığını verenler acaba HDP'ye de Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını mı vermiştir? Bunu açıklamadılar.

Destici, yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul il kongresini gerçekleştirdiklerini, 22 Ekim'de de Ankara'da 12. Olağan Büyük Kurultayı yapacaklarını anlattı.

"Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız"

Kongreden sonra hemen yerel seçimlerle ilgili devam eden hazırlıkları sahaya yansıtmaya başlayacaklarına dikkati çeken Destici şu ifadeleri kullandı:

Milletvekili seçimlerinde yapamadığımız sıçramayı inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde yapacak ve büyük bir başarıya imza atarak seçimleri tamamlayacağız. Biz elbette ki Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna kurulduğu günden bugüne hep sadık kaldık. Çünkü Cumhur İttifakı bir seçim ve milletvekili ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi sokaklarda hain darbecilere karşı kurulmuş ve o günden bugüne de sağlıklı bir şekilde devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yoluna devam etmektedir.

"İstanbul başta olmak üzere tüm seçim çevrelerinde aynen genel seçimlerde olduğumuz gibi kendi adımız, kendi logomuz, belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, il genel meclisi üyesi adaylarımız hepsi hazır olacak." diyen Destici, bütün bunların hazırlıkları içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)