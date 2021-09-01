Seçim kanuna ilişkin açıklamalar yapan Destici, seçimlerde baraj uygulanmasını doğru bulmadıkların ve barajın kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, kuruldukları günden bu yana ilkeli bir söylem ve duruşta olduklarını belirterek seçim kanununa ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

"YEREL SEÇİMLERDE DE UYGULANMAMASINI İSTİYORUZ"

Seçim barajı konusunda, “Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz.” diyen Destici, “Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz.” sözlerini kaydetti.

Destici açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz.”





"TÜRKİYE’YE KARŞI BİR AYIP"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih Sultan Mehmet yakıştırmasına değinen Destici, şu sözleri kaydetti:

“Gerçekten böyle bir benzetme öncelikle büyük bir ayıptır. Bu hem Türk tarihine hem Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı hem de bütün Türkiye'ye karşı bir ayıp. Tabii bu sehven söylenmiş bir söz ise düzeltilmesi gerekir.

Mustafa Destici: Seçim barajını doğru bulmuyoruz VİDEO



"ÖZÜR DİLERİZ DEMELERİNİ BEKLİYORUM"

Sehven söylenmemiş ise o zaman niye söylenmiş olabilir? Oradaki topluluğa ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına herhalde jest olsun ya da şirin gözükmek için söylenmiş olabilir. Ben bunu hem doğru bulmuyorum hem de hem tarihimizden hem ecdadımızdan özellikle de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden onun manevi şahsiyetinden bir özür borçlu olduklarını ifade ediyorum. 'Yanlış ağzımızdan çıkmıştır, özür dileriz' demelerini bekliyorum."