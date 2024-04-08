AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Destici, vatandaşlara yemek ikram ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Önemli konulara değinen Destici, sokak köpeği sorununa dikkat çekti.

Destici, vatandaşların belediyelerden önemli beklentilerinden birinin sahipsiz hayvanlarla ilgili olduğunu belirtti.

"Kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz"

Sahipsiz hayvanlara ilişkin her gün yeni haberlerin duyulduğunu anlatan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

Pek çok çocuğumuz bu yüzden okula gidemiyor. Annesi, babası götürmek zorunda kalıyor. Kadınlarımız çarşıya, pazara çıkamıyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor.



Onun için biz de dedik ki 'Biz kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz.' Hatta biraz önce ilçe merkezinden buraya gelirken arabaya bindim. Baktım kenarda bir köpek var.



Belediye Başkanımıza 'Bunları toplamaya başlamadınız mı?' dedim. 'Başkanım başladık ama böyle arada kalanlar var. Onları da alacağız' dedi. Burası kolay. Sivas'ta da bu işi geçmişte olduğu gibi çözeceğiz ama Ankara'nın, İstanbul'un her yerin bu işi çözmesi lazım. Bu en önemli meselelerimizden biri.