Mustafa Destici: Üreticilerimiz ÖTV vergisinden muaf tutulması gerekiyor Gazetecilerle bir araya gelen Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım. Üreticilerimiz ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor" dedi.

DHA

Bursa'ya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

Buluşmada Mustafa Destici gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici'nin gündeminde ekonomi konusu vardı.

"Üreticilerimiz ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor"

Türkiye' ekonomisinde yeni bir dönemin başladığını belirten Destici şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerden önce yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model vardı. Bu yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan vazgeçildiğini düşünmüyoruz. Ama şu anda bize gelen şikayet niteliğindeki serzenişler özellikle üreticilerimizin, sanayicilerimizin, iş kurmak isteyen kesimlerimizin finansa erişmekte büyük bir zorluk yaşadıkları yönünde. Devlet bankalarından bunu bir nebze de olsa çözebildiklerini, ama özel bankalarda bugünlerde finansa ulaşmalarının kendileri açısından adeta imkansız bir hale geldiğini söylüyorlar. Buna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bursa'da bir sanayi şehrimiz, bir üretim merkezimiz. Biz ekonomindeki problemlerimizi, üreticilerimizi, sanayicilerimizi, destekleyerek ve üretimi, istihdamı, ihracatı artırarak çözebiliriz. Üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Eğer fabrika için yer lazımsa yer tahsis edilmeli, eleman ihtiyacı varsa bunları temin etmeli ya da mali olarak desteklenmeli. Bunun için biz özellikle Özel Tüketim Vergilerinden (ÖTV) tüm üreticilerimizin muaf tutulmasını istiyoruz. Başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayicilerimizin ve diğer üreticilerimizin kim ne üretiyorsa ÖTV'den muaf tutulması gerekiyor.

"Üretmeden vergi alırsak, üretim istediğimiz gibi gerçekleşmez"

Benzer uygulamaların geçmişte de yapıldığına dikkat çeken Destici şöyle devam etti:

Birtakım sektörlerde KDV indirimi yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin sırtından vergi yükünün üretim boyutunda hafiflemesi lazım. Üretir, satar, kazanır ondan sonra kazancından vergisini alırsın. Ama üretmeden, üretime başlamadan önce bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakırsak o zaman üretim istediğimiz şekilde gerçekleştirilmez. Bizim ekonomimizin 2 temel problemi var. Bunlar, cari açık ve bütçe açığı. Cari açık dış ticaretten dolayı kaynaklanıyor, dış ticaretteki ihracat ve ithalat oranımızdan kaynaklanıyor. Şu anda da dünyada özellikle pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarının çok yükselmesi sebebiyle cari açığımız dengesizleşti. Daha önce enerji almak için 40-50 milyar dolar öderken, şu anda 100 milyar doların üzerinde bir parayı sırf enerji almak için ödüyoruz. Bu da ihracat ve ithalat arasındaki dengeyi aştı.

Ekonomide, farklı gelirler kazanarak başka enerji alanlarına yönelmek gerektiğini vurgulayan Destici, Karadeniz gazı, Gabar'daki petrol, nükleer santraldan elde edilecek enerjinin devreye girmesiyle, Türkiye’nin bu konuda rahatlayacağını söyledi.

"Kınıyoruz, lanetliyoruz"

İsveç'te, Avusturya'da, Danimarka'da ve farklı ülkelerde Kuran'ı Kerim'e karşı çirkin saldırılar gerçekleştiğini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

En son örneğinin Danimarka'da yaşandığını belirten Destici, şunları söyledi: