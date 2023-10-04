Mustafa Destici: Vergi adaletsizliğine mutlaka bir düzenleme gerekiyor Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "7 bin 500 lira alan emekliyle, ayda 10 milyon lira geliri olan niye aynı vergiyi ödesin" ifadelerini kullandı.

AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici basın toplantısında, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşuna ilişkin Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla kabul edilen 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladığını belirtti ve bütün Türk ve İslam ülkelerinin artık KKTC'yi tanımalarını beklediğini kaydetti.

Ankara'da 1 Ekim'de TBMM'nin açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önünde PKK terör örgütünce saldırı düzenlendiğini anımsatan Destici, "Hem saldırıyı hem bu hain, kanlı terör örgütünü ve onları destekleyen başta Meclis'teki uzantıları olmak üzere, basındakileri, hepsini bir kez daha kınıyoruz." diye konuştu.

"Yeter ki önümüzde engel olmasınlar"

Saldırının ardından ABD'den Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarına ilişkin açıklama geldiğini hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

Ne dayanışması? Teröristin elindeki silah ABD yapımı. Sen Türkiye ile değil, teröristlerle dayanışıyorsun. Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde bunları eğiten kim? Bu silahları veren kim? ABD... Onun için diyoruz ki 'Ey Amerika, bizim senin dayanışmana ihtiyacımız yok. Sen, gölge etme yeter, biz gerisini hallederiz.' Ne ABD'nin ne de başka emperyalist gücün bizimle dayanışmasına ihtiyacımız yok. Yeter ki önümüzde engel olmasınlar, terör örgütünün ve teröristlerin yanında durmasınlar.

Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında polemik oluşturmaya çalışıldığını belirterek, buna Cumhur İttifakı'nca müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

"30 kilometre derinlikte güvenli tampon bölge oluşturulması gerekir"

TBMM'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüyle yeni güvenlik konsepti çerçevesinde istikamet verdiğine dikkati çeken Destici, tüm kamuoyunun bu istikametin Fırat'ın doğusu olacağı noktasında hemfikir olduğunu dile getirdi.

Masa başı çözüm yollarıyla tehdit ve tehlike üreten bölgede sonuç alınamayacağını söyleyen Destici, Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikte güvenli tampon bölge oluşturulması gerektiğini anlattı.

"Emekliyle, ayda 10 milyon lira geliri olan niye aynı vergiyi ödesin"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2026'da enflasyonun tek haneye düşeceği açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Mustafa Destici, şu değerlendirmede bulundu:

Gaye Hanım'ın da Maliye Bakanımızın da onların bürokratlarının da enflasyonu düşürmek, Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkarmak, Merkez Bankası rezervlerini artırmak konusunda gayretli bir çalışma ortaya koyduklarını görüyoruz. Bunun bir bedeli var, kemer sıkılacak bu açık ve net. Kredi muslukları şu anda kapalı. Alt gelir grupları ile üst gelir grupları aynı bedeli ödemesin. Herkes imkanına, gelirine göre bedel ödesin. 7 bin 500 lira alan emekliyle, ayda 10 milyon lira geliri olan niye aynı vergiyi ödesin? Bu vergilerle ilgili mutlaka bir düzenleme gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)