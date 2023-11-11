Mustafa Destici'den AYM ve Yargıtay açıklaması: Bütün bu tartışmaları yeni anayasa sonlandırır BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay'ın verdiği farklı kararlarla ilgili tartışmalara ilişkin, "Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır" dedi.

AA

Türkiye'nin gündeminde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki kriz var.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AYM ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin farklılık gösteren kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Adalet mekanizmasındaki zaaflar giderilmeli"

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemiğin, hukuk sisteminin sağlıklı işleyişi açısından endişe uyandırıcı olduğunu belirten Destici şöyle konuştu:

Adalet mülkün temelidir. Temelin adalet kurumları arasındaki tartışmalarla zarar görmesini istemeyiz. Yaşananlardan çıkartılabilecek ilk sonuç, hukuk sistemimizin, zaman zaman karşı karşıya kaldığımız benzer problemlere, istismarlara, devlet aleyhindeki faaliyetlere hukukun alet edilmesine yol açmaması için, kendi içindeki boşlukların ve zaafların giderilmesi mecburiyetidir.

"Bütün bu tartışmaları yeni anayasa sonlandırır"

Destici, şunları kaydetti:

Gelinen nokta şunu net bir şekilde ortaya koymuştur, Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bütün bu tartışmaları sonlandıracak yeni bir anayasa çağrısı yapmak yerine, sokak ve eylem çığırtkanlığı yapmak samimiyetsizliktir, sorumsuzluktur. Bugünkü tartışmaların çekilmek istendiği alanda, ülkeye, millete, hukuka ve demokrasimize herhangi bir katkı sağlanamayacağı gibi, çözüm toplumsal mutabakat ve yine hukuk çerçevesinde aranmalıdır.

Destici, paylaşımında ayrıca, BBP olarak ilkesel manada kuvvetler ayrılığından ve kuvvetlerin birbirlerini denetleyebileceği bir sistemden yana olduklarını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)