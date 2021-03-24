Mustafa Destici’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7’nci Olağan Kongresi'nde tekrar Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra Cumhur İttifakı liderlerinin tebriklerini kabul etti.

Erdoğan'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de aradı.

HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİ

Mustafa Destici, Genel Başkanlığın Erdoğan’ın şahsına, ailesine, AK Parti camiasına ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Destici’ye hem Cumhur İttifakı'na verdikleri desteklerden hem de tebrik telefonundan dolayı teşekkür etti.