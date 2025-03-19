Mustafa Destici'den İmamoğlu açıklaması: Mahkemenin kararına saygılı olacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Mustafa Destici, düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
18 MART ÇANAKALLE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü de kutlayan Destici, Çanakkale Savaşı'nın, tarihte Türk milletinin, en ağır kayıplarını verdiği savaşlardan biri olarak yer aldığını söyledi.
Destici, Çanakkale ruhuyla ve imanla Anadolu'yu vatan yaptıklarını ve kanlarının son damlasına kadar büyük Türk milleti olarak korumaya devam edeceklerini vurguladı.
"SÖYLENEN YALANLAR, BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEYECEK"
Terör örgütünün, yasaların boşluklarından faydalanmak ve propaganda ağını genişletmek için kurdurduğu yapılanmayı, 'siyasi parti' olarak kabul etmeyecekleri değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:
AYM, önünde duran kapatma davasını bir önce sonuçlandırmalı. Terör örgütünün partisini kapatmalıdır. Karşımızda, emperyalist güçlerin 40 yılı aşkın süre Türkiye'ye zarar vermek için kullandıkları, on binlerce insanın katili bir terör örgütü var.
Söylenen yalanlar, konunun neyle boyandığı, nasıl pazarlandığı ve hangi ambalajla sunulduğu, bu çıplak gerçeği hiçbir şekilde değiştirmeyecek.
"MAHKEME KARARINA HEPİMİZ SAYGILI OLACAĞIZ"
İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Destici, sözlerine şöyle devam etti:
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili üniversite yönetimi bir karar aldı. Ancak adli süreç tamamlanmış değil. İddia makamı delillerini ortaya koydu. Sanık avukatları da savunmalarını yapıyorlar. Hukuki süreç tamamlanacak, mahkemeler bir karar verecek, beğensek de beğenmesek de o karara hepimiz saygılı olacağız.
Aynı şeyi bugünkü gözaltı kararları ile ilgili de ifade etmek istiyorum. Konu çok sıcak, biz de süreci takip ediyoruz. Bizim ilkesel duruşumuz her şeyin hukuk ve demokrasi içerisinde yürütülmesi gerekliliğidir. Öncelikle masumiyet karinesine ve hukuki süreçlere herkes saygılı olmakla yükümlüdür. Şayet bir haksızlığa uğranıldığı düşüncesi varsa mücadele yine hukuk içinde verilmelidir.
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