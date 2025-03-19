Mustafa Destici'den İmamoğlu açıklaması: Mahkemenin kararına saygılı olacağız

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Destici, düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

18 MART ÇANAKALLE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü de kutlayan Destici, Çanakkale Savaşı'nın, tarihte Türk milletinin, en ağır kayıplarını verdiği savaşlardan biri olarak yer aldığını söyledi.

Destici, Çanakkale ruhuyla ve imanla Anadolu'yu vatan yaptıklarını ve kanlarının son damlasına kadar büyük Türk milleti olarak korumaya devam edeceklerini vurguladı.

"SÖYLENEN YALANLAR, BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Terör örgütünün, yasaların boşluklarından faydalanmak ve propaganda ağını genişletmek için kurdurduğu yapılanmayı, 'siyasi parti' olarak kabul etmeyecekleri değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

AYM, önünde duran kapatma davasını bir önce sonuçlandırmalı. Terör örgütünün partisini kapatmalıdır. Karşımızda, emperyalist güçlerin 40 yılı aşkın süre Türkiye'ye zarar vermek için kullandıkları, on binlerce insanın katili bir terör örgütü var.



Söylenen yalanlar, konunun neyle boyandığı, nasıl pazarlandığı ve hangi ambalajla sunulduğu, bu çıplak gerçeği hiçbir şekilde değiştirmeyecek.

"MAHKEME KARARINA HEPİMİZ SAYGILI OLACAĞIZ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Destici, sözlerine şöyle devam etti: