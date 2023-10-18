Mustafa Destici'den İsrail'in saldırısına tepki: BM'nin yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karşı herkesin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Dünya milletleri toplu şekilde ayağa kalkmadan, BM'nin yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez" dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 12 gündür süren saldırılarını ve dün gece hastaneye yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Gazze'deki hastanede tedavi görenlerden çoğunun çocuk ve kadından oluştuğunu, yaralıların acımasızca katledildiğini söyleyen Destici, bine yakın masum insanın hayatını kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, saldırıyı kınadı.

Mustafa Destici, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, dün İsrail'de uçaktayken çalan sirenler nedeniyle yere yatmasının "tam bir senaryo" olduğuna dikkati çekerek, Scholz'un, Almanya'ya döndüğünde İsrail'in yanında olduğunu açıkladığını dile getirdi.

"Hitler'in yaptığı soykırımın benzerini yapan Netanyahu'ya desteğini açıklıyor"

Destici şu ifadeleri kullandı:

Almanya 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri fırınlarda yakmış, soykırıma tabi tutmuş. Onun hala utancıyla, gidip İsrail'in, Almanların, Hitler'in yaptığı soykırımın benzerini yapan Netanyahu'ya desteğini açıklıyor. Ama ülkesine dönüyor, hastane saldırısını duyuyor, bu sefer bunu kınıyor ve bunun tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istiyor.

"Kimse timsah gözyaşı dökmesin"

İsrail'in, Gazze'deki ve diğer saldırıları ile son hastane saldırısının sorumlularının, en az İsrail kadar, Amerika ve İsrail'e destek veren Batı ülkeleri olduğunu aktaran Destici, "kimsenin timsah gözyaşı dökmesinin bir anlamının olmadığını" ifade etti.

Son 12 gündür Filistin'de, Gazze'de yaşananların ciğerleri parçalayıp, içleri yaktığını ve uykuları kaçırarak, büyük bir sorumluluk altında hissettirdiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

ABD Başkanı, İsrail'e gitti ve katil, soykırımcı Netanyahu ile kucaklaşıyor. İsrail Cumhurbaşkanı ile Savunma Bakanı ile kucaklaşıyor, yani bunlara açıkça desteğini ifade ediyor. Tüm dünyanın, İslam aleminin bunu görmesi lazım. Siyonistlerden, emperyalistlerden, Müslümanlara, Araplara, Türklere, hatta diğer milletlere, siyonizme, emperyalizme karşı çıkanlara bir fayda yoktur. Tam tersine sömürü vardır, zulüm vardır, gözyaşı vardır. Herkesin bunu böyle bilerek ayağa kalkması gerekir. Dünya milletleri, toplu şekilde ayağa kalkmadan, Birleşmiş Milletlerin yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)