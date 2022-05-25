Mustafa Destici'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

BBP Lideri Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddiaları için 'yargıya taşınmalı' vurgusu yaptı.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde bastın toplantısı düzenleyerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Destici, ilk olarak Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 5 asker için başsağlığı dileklerini iletti.

Destici'nin ikinci gündemi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıydı.

"İddiaların yargıya taşınması zaruri hale gelmiştir"

Özellikle şehitlerin mateminin yaşandığı bir günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yanlışa düşmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Destici, ABD'de 300 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını; bunların önemli bir bölümünün öğrenimleri için ABD'de bulunduğunu söyledi.

Destici, "Konunun muhatapları muhakkak cevap vereceklerdir. Ayrıca iddiaların yargıya taşınması zaruri hale gelmiştir." diye konuştu.

Mustafa Destici: İddiaların yargıya taşınması zaruri hale geldi

"Bir kez daha çirkinlikle karşı karşıyayız"

AA'nın haberine göre geçen eylül ayında New York'taki Türk Evi'nin açılışına katıldığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Hepimizin varlığı, mülkü olan, hepimizin gururu olan Türk Evi'mizin maliyeti, çeşitli kaynaklar tarafından 261 milyon dolar, şu anki reel değeri ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Elbette bizleri de gururlandırdı. Yine Türkiye, ABD'de öğrenim gören vatandaşlarımızın, gençlerimizin, hatta Türk ve İslam dünyasına mensup herhangi bir kardeşimizin, başta barınma olmak üzere sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, farklı yöntemlerle yatırımlar gerçekleştiriyor. TÜRKEN Yurdu Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu biliyoruz. Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum. Bu yalanın bir 'kaçış planı' şeklinde servis edilmesini ise hiçbir masum gerekçeyle, herhangi bir fikir ve ifade özgürlüğü izahıyla veya iyi niyetle, hiçbir şekilde yan yana getiremiyorum. Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır. Siyasi mücadelelerin, siyasetçilerin aileleri üzerinden yapılmasının çirkinliğiyle maalesef bir kez daha karşı karşıya kaldık."