Mustafa Destici'den MHP'nin İyi Parti'ye çağrısına ilk yorum BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP'den yapılan İyi Parti'ye yönelik çağrıya ilişkin, "Türk milliyetçilerini birbirine yakınlaştıracak, toparlanmasına katkı sağlayacak, birleşmesine katkı sağlayacak tüm çağrı ve çabaları olumlu buluyoruz" dedi.

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AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı komşuluk çağrısı, o partiye İyi Parti'den gelen olumsuz yanıtlar siyasetin gündeminde.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Türk milliyetçilerinin birleşmesine katkı sağlayacak çabaları olumlu buluyoruz"

MHP'nin İyi Parti'ye yerel seçimde ittifak çağrısına ilişkin görüşleri sorulan Destici, "Türk milliyetçilerini birbirine yakınlaştıracak, toparlanmasına katkı sağlayacak, birleşmesine katkı sağlayacak tüm çağrı ve çabaları olumlu buluyoruz. Bunu da bu kapsamda değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolu, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Denizli'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, yangınların söndürülmesinde emeği geçen orman işçilerine teşekkür etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük'ün ailesiyle Yunanistan'ı ziyaretinde Kipi Sınır Kapısından geri çevrilmesine değinen Destici, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanlık ve kanun tanımazlığının devam ettiğini" söyledi.

Destici, "bu ırkçı, faşist ve Türk düşmanı tavrı" kınadığını dile getirdi.

"Takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Sosyal medyada yer alan 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı haberlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Destici, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığınca konu hakkında hukuki, akademik ve etik olarak çok yönlü inceleme başlatıldığını ve bunu olumlu bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

Destici, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ama asla yeterli bulmuyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimler

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ifade eden Destici, "Bu süreçte, siyasi partilerimiz, yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları ve vatandaşlarımızın birinci önceliğinin, bina güvenliği olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine de Destici, İmamoğlu'nun açıklamaları ve tavırlarıyla CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu gösterdiğini ancak gelinen süreçte Kılıçdaroğlu'nun yoluna devam edeceğinin görüldüğünü söyledi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

Fotoğraf biraz daha netleştiğinde Sayın İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından başka bir şey kalmadığı ortaya çıktı. Benim gördüğüm, İmamoğlu kendine yakın milletvekilleri ve CHP içindeki yöneticilerle İstanbul Belediye Başkanlığına aday olması ve kazanması halinde yoluna yürüyebileceği kanaatine vardı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını önceliyor. Ama gördüğüm kadarıyla halen Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkarma fikrinden de vazgeçmiş değiller.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamayacağını, belediye meclisinde çoğunluğu elde edemeyeceğini düşündüğünü aktaran Destici, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediye başkanlarının artık o koltuklarda PKK desteğiyle oturmalarına milletimiz müsaade etmeyecektir, mutlaka 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde onların tamamını değiştirecektir." ifadelerini kullandı.