Millet İttifakı üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunan Destici, "Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin ziyaretleri kapsamında partisinin Erdemli İlçe Kongresi'ne katıldı.

Destici burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'na tepki gösterdi. Destici, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyeleri, eğer samimi ise devletten haksız olarak aldıkları, tabii ki bunun içinde başka siyasi partiler de var. Devlet bu kadar ekonomik sıkıntı çekerken, vatandaşımız zor durumdayken 5 siyasi partinin devlet hazinesinden aldığı 650 milyon TL'yi bu yıl hazineden almayın.

“SAMİMİYSENİZ BIRAKIN O PARAYI DEVLETE”

Cebinizden karşıladığınız değil, devletten aldığınız parayı bağışlayın. Siz bunları yapmazsanız sizin samimi olduğunuza inanmıyoruz. Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın. Sizin söylemleriniz palavradan başka bir şey değildir. Samimiyseniz bırakın o parayı devlete. Bırakmıyorsanız samimi değilsiniz.

Mustafa Destici’den, Millet İttifakı’na hazine yardımı çağrısı VİDEO





“FİRMALAR, DOLAR KURU DÜŞTÜĞÜNE GÖRE FİYATLARI DA DÜŞÜRMELİDİRLER”

Son zamanlarda dolar kurunu fırsat bilen, bütün ürünlere zam yapan firmalar, artık dolar kuru düştüğüne göre fiyatları da düşürmelidirler. Dolar arttı diye fiyatları yükseltin, dolar düştüğü zaman fiyatları düşürmeyin, bunlar kabul edilir değildir.

“GÜBRE FİYATLARI 1 YILDA 7 KAT ARTTI”

Bunlar denetlenmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Çiftçimizin üzerinde olan gübre fiyatları bir yılda 7 kat arttı. Nasıl olur da bu fiyatlar 7 kat artar? Bunların en kısa sürede düzeltilmesi gerekiyor.”