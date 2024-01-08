Mustafa Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a desteğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Destici, yerel seçimlere de değindi.

"İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz"

İttifak sürecine ilişkin konuşan Destici, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimler için de Cumhur İttifak'ı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti

AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de konuşan Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum." dedi.

"Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler de olacak"

Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına çalışma yürütmektedir. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmektedir. Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler de olacak, birlikte seçime gireceğimiz yerler de olacaktır.

"Genel fotoğrafta iş birliği içinde seçime girilecektir"