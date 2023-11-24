Mustafa Destici'den Özgür Özel'e: Milletin istikbaline göz dikenlerin elini öpme CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan operacı Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle gündem oldu. Gündemden düşmeyen Özel'e ise BBP Genel Başkanı Destici tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve yeni genel başkan olan Özgür Özel, Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan operacı Pervin Chakar'ın konserine gitti.

HEDEP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katılan ve burada Chakar'ın elini öpen Özel'e tepkiler sürüyor.

"Pervin Chakar’ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim." diyen Özel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert ifadeler geldi.

Özgür Özel'e "Öpecek el mi arıyorsun?" diyen Mustafa Destici, tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi.

"Milletimizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin elini öpme"

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda genel başkanına diyorum ki öpecek el mi arıyorsun? Git Aybüke Yalçın'ın annesinin elini öp, git Necmettin (Yılmaz) şehidimizin annesinin elini öp. 'Bölücü, PKK destekçisi, Türk askerine, Türk polisine, Türk devletine, Türk milletine hakaret edenlerin, devletimizin varlığına, ülkemizin birliğine, milletimizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin elini öpme.' diyoruz.

"Önceliğimiz devletin varlığı ve bütünlüğü"

Destici, önceliklerinin devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, istiklali, istikbali ve refahı olduğunun altını çizerek, bunları sağlayan Türk askerine ve polisine silah doğrultanların karşısında olduklarını dile getirdi.

Türkiye için "işgalci" dedi

Operacı Pervin Chakar'ın, daha önceki açıklamalarında Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı biliniyor.

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar.

Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)