Mustafa Destici'den Özhür Özel'e: Cumhur İttifakı proje ittifakı değildir

BBP Lideri Destici, CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Mustafa Destici iftarın ardından ise gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

Destici; Türkiye'de teröre, dış güçlere karşı mücadele edilirken içeride hainlik, gaflet içinde olanların her zaman olduğunu ve bugün de olduğunu söyledi.

"HDP'li vekil çamuru bize atıyor..."

Destici, "Bugün de PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekili olan bir Ermeni kökenli şahıs çıkıp tarihte aslında onlar için yüz karası olan şeyleri, çamuru bize atmak adına sözde soykırım iddiasını yineliyor ve TBMM'ye bu hususta bir kanun teklifi verme hadsizliğini de gösterebiliyor. Hukuksuz olan bu teklif Meclis Başkanlığımız tarafından iade edilmiş ve kabul görmemiştir. Biz, reddedildi, kabul görmedi diye bunun üzerini kapatamayız." dedi.

Mustafa Destici: Cumhur İttifakı proje ittifakı değildir

"Mutlaka ceza verilmeli"

Geçmişte bu hususların hafife alındığını, ihmal edildiğinde ne ağır bedeller ödendiğini gördüklerini dile getiren Destici, "Onun için bu işin peşi bırakılmamalı ve cezası mutlaka verilmelidir. Aynı gün bir CHP milletvekili yine aynı iddialarda bulunuyor. Onun geçmişine, siyasi duruşuna baktığınızda tam bir siyasi bölücü. Bunu da görmezden gelemeyiz. Elbette bunlarla ilgili hukuk gereğini yapmalı, fezlekeler gönderilmeli, dokunulmazlıkları kaldırılarak yargıya sevk edilmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve altılı masadan bu iki vatan hainiyle ilgili, bu iki provokatörle ilgili bir açıklama duyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kimsenin haddi değil"

Gezi Parkı olayları davası kararına değinen Destici, şöyle devam etti:

"Burada hukuk, yargı, adalet sistemimiz hedefe konulmuştur. Bununla da yetinilmemiş mahkemenin verdiği karar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na CHP Grup Başkanvekili tehditler savurmuştur. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisinin o 'Özel' Grup Başkanvekili, Türkiye'de o kadar büyük özgürlük alanları var ki bundan sınırsız bir şekilde istifade ediyor ve aklına gelen her şeyi ağzıyla söyleyebiliyor. Özgürlük, başkasına hakaret etme imkanını ya da hakkını kimseye vermez."





"Cumhur İttifakı'na fitne sokmaya çalışıyor"

AA'nın haberine göre Özgür Özel'in kendileriyle ilgili de konuştuğunu aktaran Destici, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Millet İttifakı'na yönelik sözleri savuşturmak için ya da Millet İttifakı'nın altılı masasında içeride anlaşılıyor ki birtakım hoşnutsuzluklar, anlaşmazlıklar var. Bunların çok açığa çıkmasını istemedikleri için bize saldırarak, Cumhur İttifakı'na saldırarak, Büyük Birlik Partisi'ne saldırarak orayı kapatmaya çalışıyor ama nafile. Cumhur İttifakı içine fitne ateşi yakmaya çalışıyor, fitne sokmaya çalışıyor.

"Bu ittifak onlarınki gibi proje değil"

Nafile. Şunu bilsinler ki Cumhur İttifakı, onların ittifakı gibi bir proje ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş, anlı şanlı, vatan, devlet, millet sevdalıları tarafından kurulmuş bir ittifaktır. Bunu herkes böyle bilsin."