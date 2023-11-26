Mustafa Destici'den yerel seçim çıkışı: Bu seçimlerde daha çok belediye kazanacağız Yerel seçimlere ilişkin konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler geldi. Destici yerel seçimlerde partisinin birçok belediye kazanacağını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşıyor...

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek.

Siyasi partilerde seçime aylar kala hazırlık süreci başladı.

Partiler, yerel seçim stratejilerini ve belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Destici'den yerel seçim açıklaması

Başkanlık Divanı Çalışma Kampı sonrası açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de yerel seçim açıklaması geldi.

"Büyük Partisi kendi adı ve amblemiyle girecek yeterli ve yetkinliğe sahiptir"

Destici açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye 31 Mart 2024’te yerel seçimlere gidecek. 30 büyükşehir, 51 normal il, 922 ilçe ve 390 belde de seçimler gerçekleştirilecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, bütün bu saydığımız 1390 belediyelik için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ve Büyük Birlik Partisi olarak yaptığımız değerlendirmelerde de şunu gördük ki; Nasıl son genel seçimlerde 81 il, 86 seçim çevresinde 600 milletvekili adayıyla tüm noktalarda seçimlere katılmışsak, Büyük Birlik Partisi olarak bu 1390 belediye başkanlığı ve aşağı, yukarı 20 binin üzerinde Meclis üyeliği, 2 bin civarında il genel Meclis üyeliği bütün bunlara Büyük Partisi kendi adı ve amblemiyle girecek yeterli ve yetkinliğe sahiptir.

"Bu seçimlerde daha çok belediye kazanacağız"