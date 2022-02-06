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    Mustafa Destici'nin aracı köpeğe çarptı

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale- Kırşehir yolunda, yola fırlayan köpeğe çarptı.
    • AA
    • 06.02.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 14:54
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    Mustafa Destici'nin aracı köpeğe çarptı

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı Kırıkkale- Kırşehir yolunda kaza yaptı.

    MAKAM ARACI KÖPEĞE ÇARPTI

    Araç yola fırlayan köpeğe çarptı.

    Kazada maddi hasar meydana gelirken Destici'nin yara almadı.

    Aracın çarptığı köpeğin öldüğü belirlenirken Destici aynı araç ile yoluna devam etti.

    Mustafa Destici nin aracı köpeğe çarptı #1

    Mustafa Destici nin aracı köpeğe çarptı #2


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