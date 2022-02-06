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- Mustafa Destici'nin aracı köpeğe çarptı
Mustafa Destici'nin aracı köpeğe çarptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale- Kırşehir yolunda, yola fırlayan köpeğe çarptı.
- AA
- 06.02.2022 - 14:50
- Güncelleme : 06.02.2022 - 14:54
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı Kırıkkale- Kırşehir yolunda kaza yaptı.
MAKAM ARACI KÖPEĞE ÇARPTI
Araç yola fırlayan köpeğe çarptı.
Kazada maddi hasar meydana gelirken Destici'nin yara almadı.
Aracın çarptığı köpeğin öldüğü belirlenirken Destici aynı araç ile yoluna devam etti.