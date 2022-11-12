Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "çök-kapan-tutun" tatbikatına katıldı. Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu.

Tatbikat anlarını paylaştı

Mustafa Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.

Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar

Kısa sürede binlerce kişi izledi

Destici’nin çök-kapan-tutun pozisyonuna geçerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.