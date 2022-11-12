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    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "çök-kapan-tutun" tatbikatına katıldı. Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.
    • 12.11.2022 - 20:40
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 20:50
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    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar

    AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

    Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu.

    Tatbikat anlarını paylaştı

    Mustafa Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.

    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar

    Kısa sürede binlerce kişi izledi

    Destici’nin çök-kapan-tutun pozisyonuna geçerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar #1

    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar #2

    Mustafa Destici’nin deprem tatbikatına katıldığı anlar #3


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