Mustafa Destici'nin makam aracı ikinci bir kazaya karıştı: Cayır cayır yandı BBP Genel Başkanı dün karıştığı kazanın ardından hastanede tedavi altına alınırken makam aracının bulunduğu çekici, alev aldı.

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İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün miting için Tokat’a doğru yola çıktığı sırada makam aracı kazaya karıştı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Destici'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Makam aracı ikinci bir kazaya karıştı

Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç, bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni bir kazaya uğradı.

Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevler kontrol altına alındı

Alevler kısa sürede büyüyerek etrafı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralanma olmadı

Sürücü yangını yaralanmadan atlatırken yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi.

Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)