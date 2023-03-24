7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için düzenleme yapılmayacak AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamalarda, yapılacak olan düzenlemeden 7 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı olanların yararlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Emekliler için sık sık çalışmalar yapılıyor...

Emeklilikte Yaşana Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın yüzü güldü.

Son olarak yeni bir çalışma için harekete geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut emekli maaşının yetersiz bulunduğunu belirtti.

"En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL"

Bunun üzerine alternatif bir çalışmaları olduğunu da ifade eden Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi şöyle açıkladı:

Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesini içeren torba teklifini bugün meclise sundu.

Elitaş, konuya ilişkin Meclis’te açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." ifadelerini kullanan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu belirtti.

"7 bin 500 TL üzerine artış yapılmayacak"

Bu sırada “Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?” sorusuna yanıt veren Elitaş, şu ifadeleri kullandı: