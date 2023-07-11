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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan akademisyen Mustafa Ilıcalı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki gelişmeleri yorumladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasının Avrupa'ya renk ve değer katacağını bbelirten Ilıcalı, şunları söyledi:

Bizim de 50 yıllık emeğimizin sonuçlanması açısından önemli.



Şu sıralar milletimiz vizeler nedeniyle şikayet ediyor. En azından Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım ve turizm açısından çok önemli kazanç olur. Zaten Avrupa Birliği ile önemli ölçüde ticaret hacmimiz var. Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Bir yandan doğalgaz bir yandan petrol buluyoruz. Diğer yandan da doğudaki ülkelerdeki kaynakların Avrupa'ya ulaşımında aracı ülke konumundayız. Yani Avrupa Birliği bu sayede bu imkanlardan daha fazla yararlanır. Rusya kışın gazı kesti, Avrupa ülkeleri zorlandı. Almanya gibi bir ülke bile fabrikalarını kısmen kapattı.



(Petrol ve doğalgaz keşifleri) Zamanında bu kaynakların çıkarılması bir şekilde engellendi. Ancak dönemin Enerji Bakanı Bera Albayrak'ın sondaj gemilerini yerlileştirmesi sonrası meyveler gelmeye başladı.