Mustafa Kamalak: Saadet Partisi AK Parti'nin yanında olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partili Asiltürk’ü ziyareti sonrası başlayan ittifak tartışmalarına Saadet'in eski lideri Mustafa Kamalak’tan partiye uyarı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti.

Ziyarette ittifakın konuşulması Saadet Partisi cephesini endişelendirdi.

Saadet Partisi'nin eski Lideri Mustafa Kamalak da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamalak Saadet Partisi'nin şu an doğru ittifakta olduğuna imada bulunup partisinin Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

AK PARTİ İLE İTTİFAK ASLA

"Saadet Partisi, AK Parti'yle ittifaka katiyen girmemeli. Doğru olanlar, doğru bildikleri yolda tek kişi kalsa da giderler. Saadet Partisi, özgül ağırlığı fiziki ağırlığından büyük bir partidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet'e bu amaçla gitmiş olabilir."