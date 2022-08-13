Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti. Karahasanoğlu, bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, hayatını kaybetti.

74 yaşında vefat eden Karahasanoğlu için birçok siyasi, başsağlığı mesajı yayınladı.

Siyasilerden mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mustafa Karahasanoğlu için “Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

“Allah rızası yolunda geçen bir ömür”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.” mesajını yayınladı.

“Dava adamı olarak mücadelesine şahit olduk”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahit olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.” notunu düştü.

Mustafa Karahasanoğlu vefat etti VİDEO

“Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başsağlığı mesajında “Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı sabrı cemil dilerim. Rabbim, merhameti mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makamı âlî olsun, inşallah.” ifadelerine yer verdi.

“Sevenlerine sabırlar diliyorum”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun.” dedi.

Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek

Öte yandan Mustafa Karahasanoğlu, bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Mustafa Karahasanoğlu kimdir?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı.

1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.