Mustafa Karataş'a sordular: Kızımın evlenmek istediği kişi ateist, ne yapmalıyım?

Sabah kuşağı programları ilgiyle takip ediliyor...

Prof. Dr. Mustafa Karataş, televizyon ekranlarının, özellikle de dini içerikli sabah kuşağı ve Ramazan programlarının en tanınan simalarından birisi.

GÜNDEM OLAN SORU

Kanal 7’de yayınlanan 'Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı' programında yaşanan bir diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.

"KIZIMIN EVLENMEK İSTEDİĞİ KİŞİ ATEİST, NE YAPMALIYIM?"

Niğde'den ismini vermek istemeyen bir izleyici, bağlandığı canlı yayında kızının evlenmek istediği kişinin ateist olduğunu belirterek ne yapması gerektiği konusunu, Prof. Dr. Mustafa Karataş'a danıştı.

"ATEİST BİR ÇOCUĞU REDDEBİLİRSİNİZ"

İzleyicinin yaşadığı üzüntüyü anladığını ifade ederek sözlerine başlayan Karataş, konuya ilişkin fıkhi hükmü açıkladı.

Karataş, "Ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz, din buna müsaade ediyor. Evlatlıktan atarsın, hiçbir işine karışmazsın." ifadelerini kullandı.

"ATEİST İLE EVLENMESİNE MÜSAADE EDEMEZSİN"

Evlilik meselesine de değinen Karataş, Müslüman bir ailenin, kızlarının ateist bir bireyle evlenmesine izin vermesinin dinen caiz olmadığını vurguladı.

Karataş, "Bir insanın ateistle evlenmesine müsaade edemezsin. Dinimiz, ehli kitaba bile yumuşak bakmış ama müşrik olan, yani Allah'a ortak koşan ve Allah'ı inkar edenleri asla kabul etmiyor. Onunla evlilik caiz değildir. Orada da tepkini koyacaksın." dedi.

"PİŞMAN OLUP DÖNEBİLİR, KAPIYI ARALIK BIRAKIN"

Karataş, fıkhi hükmün yanı sıra aileye tavsiyelerde de bulundu.

Çocuğun bir gün pişman olup ailesine geri dönebileceği ihtimaline karşı iletişimi tamamen koparmamayı önerdi.

"Benim size tavsiyem; bu çocuk bir gün pişman olup gelecek. O pişman olacağı zaman için kapıyı aralık bırakacaksın." diyen Karataş, aile bağlarının tamamen koparılmasının bu tür durumlarda karşılaşılan tuzaklardan biri olduğunu belirtti.