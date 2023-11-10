Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe'deki odasında anıldı Vatandaşlar, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'deki özel odayı ziyaret etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı.

85 yıl önce ebediyete intikal eden Atatürk için, Dolmabahçe'deki odasında tören düzenlendi.

Dolmabahçe'ye akın ettiler

Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'ye geldi.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün odasında tören düzenlendi. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar odayı ziyaret etti

Anma töreninin ardından oda vatandaşlara açıldı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün yatağı ile çevresine çiçeklerini bıraktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı

Kurtuluş Savaşı'nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal Atatürk de cumhurbaşkanı seçildi.

1938'de ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Haziran 1926'da İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimi engellendi. Suikast girişiminin elebaşları İzmir'de tutuklandı.

Atatürk, suikast girişimine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Alçak girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.



Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Gazi Mustafa Kemal'e, 24 Kasım 1934'te 2587 sayılı Kanun'la "Atatürk" soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Milletin ziyaretine bırakıldı

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Ankara'ya getirildi

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi.

1953'te Anıtkabir'e nakledildi

Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.