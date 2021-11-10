Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu

Ölümünün 83’üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde okutulan mevlitte; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için dualar edildi.

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümü…

Türkiye’nin dört bir yanında sabahın erken saatlerinde başlayan anma törenleri, Ata’nın huzuruna çıkılması ve son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı gezisi ile hemen hemen bitti.

MEVLİT OKUTULDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit de okutuldu.

Mevlit programına; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, komutanlar sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DUALAR EDİLDİ

Öğle namazı öncesi okunan mevlitte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için dualar edildi.