Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendisine Kemal ismini veren hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf yayınlandı. Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki hali, ilk kez gözler önüne serildi.

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Kayıt Dışı' programında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali ortaya çıktı.

Kanalın ilgi gören programı Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken, yayına araştırmacı yazar Oktan Keleş konuk oldu.

Mustafa Kemal'in çocukluk hali

Gizemli soruların yanıt bulduğu programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serildi.

Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf oldukça dikkat çekti.

"1885 tarihli bir fotoğraf"

Bir diğer yandan fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, "Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası, Kemal ismini veren.

Mustafa sabri efendi hocası ve Rumi ve miladı takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek 1 sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ortaya çıktı VİDEO

