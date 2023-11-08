Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Türk bayrağı törenle değiştirildi Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı için düzenlenen törende, yeni bayrak göndere çekildikten sonra özel odada muhafaza edilen diğer bayrak indiriliyor, böylece gönderden bayrak indirilmeden değişim gerçekleştiriliyor.

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AA

Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Yurt genelinde Ata'yı anmak için hazırlıklar yapılıyor, törenler hazırlanıyor.

Bir hazırlık da Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de yapılıyor.

Türk bayrağı indirilmeden değiştiriliyor

Burada dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak için her yıl gönderden indirilmeden tören düzenleniyor.

Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.

Bayrak özel odada muhafaza ediliyor

Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için düzenlenen tören öncesinde, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı alarak tören alanına getiriyor.

Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor. Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor.

Bu yıl da değiştirildi

İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor. Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.

Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören öncesinde de aynı yöntemle değiştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)