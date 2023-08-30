Mustafa Kemal Atatürk'ün şanlı zafer sonrası TBMM ziyareti yayınlandı Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün, şanlı zafer sonrası TBMM'ye geldiği anlar ve burada yaşanan coşkuya ait anların dijital ortama aktarılan görüntüleri paylaşıldı.

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AA

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktası olarak tarihe geçti...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 101 yıl önce bugün zaferle sonuçlandı.

Büyük ve şanlı zafer, her yıl coşku ve gurur içerisinde kutlanıyor.

Ata'nın zafer sonra TBMM ziyareti

Zaman zaman tarihin derinliklerindeki kareler ve videolar, özel günlerde gündeme geliyor.

Bunlardan biri de Atatürk'ün zafer sonrası TBMM'ye geliş anlarına ait.

"TBMM'de yaşanan zafer coşkusu..."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal'in ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.

Görüntülerin 1922 yılına ait olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı." ifadesini kullandı.

Görüntülerde Atatürk'ün TBMM ziyareti ve bu esnada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanması yer alıyor.