Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile çizilen son fotoğrafı Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan çalışmada, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçüleri bugünkü kıyafetlere uyarlanarak çizildi.

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İlerleyen teknoloji hayatın birçok alanında yeniliklerle yaşamı kolaylaştırıyor.

Bunun yanında teknolojik gelişmeler insanlık tarihinin geçmişine de ışık tutuyor.

Tarih öncesine kadar uzanan yeni buluşlarla bilim insanları birçok konuda yeni bilgilere ulaşıyor.

Teknoloji aynı zamanda işin magazin boyutuyla da ilgili.

Özellikle yapay zeka bu konuda en çok yardımcı olan teknolojilerden biri.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu kapsamda, tarihi şahsiyetlerin elde bulunan fotoğraflarından yola çıkarak, yaşamaları halinde günümüzde nasıl görüneceklerini yapay zeka yoluyla ortaya koydu.

Atatürk'ün bugünkü görünümü

Yapılan çalışmada, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçüleri bugünkü kıyafetlere uyarlanarak çizildi.

Atatürk'ün yapay zeka ile günümüzdeki görüntüsü Türkiye'de sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Binlerce kez paylaşılan fotoğraflar bir o kadar da beğeni aldı.