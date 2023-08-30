Mustafa Kemal'in hafızalara kazınan Büyük Taarruz karesinin hikayesi Cumhuriyet fotoğrafçısı Etem Hamdi Tem'in, Büyük Taarruz’un ilk saatlerinde Kocatepe’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ü çektiği fotoğrafın anısını anlattığı söyleşi ortaya çıktı.

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Bugün Türk milletinin göğsünü kabartan tarihi bir gün yaşanıyor.

101 yıl önce kazanılan şanlı zafer, her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığında düşmana vurulan darbe ile Anadolu’nun işgal edilemeyeceği tüm dünyaya gösterilmiş oldu.

Şanlı Zafer'in simgesi olan fotoğraf

Büyük Taarruz sırasında Kocatepe'de bulunan Atatürk'ün o anlara ait bir karesi yıllar geçse de unutulmuyor.

Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf, Cumhuriyet tarihi fotoğrafçısı Etem Hamdi Tem'in kadrajına ait.

"Günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta..."

Aynı zamanda Atatürk’ün özel fotoğrafçısı olan Tem, Afyonkarahisar-Kocatepe’deki simgeleşen fotoğrafın anısını, 1960 yılında gazeteci Fikret Otyam’a şöyle anlattı:

O sabah Kocatepe’deydik. Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir ara o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes almayacak kadar sessizce deklanşöre bastım, resmini çektim.

Etem Hamdi Tem'in ise efsaneleşen kareyi çektiği ana ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte o meşhur karenin arka planı...