Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Yenilenen AKM binasının dünkü açılış törenine katılan sanatçı Mustafa Keser, dev eser ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce tüm engellemelere rağmen yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), daha modern bir bina ile yeniden hizmete açıldı.

Herkesin merakla beklediği açılış töreni, dün Cumhuriyet'imizin 98. yılında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında gerçekleşti.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri tören sonrası AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bu isimlerde biri de sanatçı Mustafa Keser oldu.

"ÇEŞİTLİ SPEKÜLASYONLAR YAPTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayan Mustafa Keser, şu ifadelere yer verdi:

"Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur.

"'YIKILIYOR, AÇILAMAZ' DİYENLERE KAPAK OLSUN"

İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar."

Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

AKILLARA MERAL AKŞENER'İN TWEETİ GELDİ

Öte yandan AKM'nin açılışının yapılmasıyla birlikte sosyal medyada birçok konu geyik konusu oldu. Bunlardan biri de Meral Akşener'in 2013 tarihinde attığı tweet'ti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2013 yılında "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." şeklinde bir tweet atmıştı.