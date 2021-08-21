Mustafa Kurt kimdir? Marmara Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt'un biyografisi

Prof. Dr. Mustafa Kurt, Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Marmara Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt'un biyografisi ve akademik kariyeri araştırma konusu oldu.

Mustafa Kurt'un hayatı hakkında bilgi almak isteyenler, "Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Mustafa Kurt kimdir? İşte Marmara Üniversitesi rektörü Mustafa Kurt'un biyografisi...

PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?

1964 yılında Samsun’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mustafa Kurt, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamıştır.

Lisans eğitimini 1981-1985 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde tamamlayan Mustafa Kurt, 1985-1987 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Doktorasını da 1987-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde yapan Kurt, 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere'de bulunmuş ve 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör olmuştur.

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Rektör danışmanlığı, Yaz Okulu Koordinatörlüğü, Müfredat Komisyonu üyeliği, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, 2019 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2018 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Üniversitesi rektörü olan Mustafa Kurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.