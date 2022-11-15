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- Mustafa Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi
Mustafa Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 14:05
- Güncelleme : 15.11.2022 - 14:19
Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.
Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Ev hapsi istendi
Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
AA'nın haberine göre; Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.
Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.
Suikastın sorumlusu
Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast ile hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturmasında, aralarında 8 emekli asker ile sorumlu tutuluyor.
Göktaş hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri verildi.