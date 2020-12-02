İlahiyatçı Prof. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden kendince örnekler verip tefsirini yaparak “Kur’an, Allah’ın kitabı olamaz,” şeklinde ifadelerde bulundu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşma tepki topladı.

Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah’ın kitabı olamaz” şeklinde ifadeler kullanan Öztürk, kendince yorumladığı ayetleri argo tabirlerle basite indirdi.

"KUR'AN'DA ÖYLE KÜFÜRLER VAR Kİ"

Video görüntüleri ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, “Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç)" ifadesini kullandı.

İlahiyat hocası Mustafa Öztürk’ten Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler İZLE

"BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ"

Ayetler için böyle yazılmamalı diyen Öztürk "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir üstadım olabilir." dedi.