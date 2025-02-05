Mustafa Sandal, ihraç teğmenin mesajını paylaştı: Gözlerim doldu

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Türkiye'nin konuştuğu olayda karar çıktı...

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında korsan metin okuyan teğmenler hakkında karar açıklandı.

İHRAÇ EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmene ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verildiğini açıkladı.

MESAJI GÜNDEM OLDU

Ebru Eroğlu da ihraç edilen isimlerden biri oldu.

Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunması sosyal medyada dolanmaya başladı.

"BEN BURADAYSAM ATATÜRK SAYESİNDE"

İhraç edilen teğmen mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben eve gittiğimde annem ‘çamaşırlarını neden bir arada atıyorsun, renklerin birbirine girmiş’ dediğinde ‘anne ben devletin suyunu boşa harcamam’ cevabını verdim. Boşa yanan açık bir lamba gördüğümde, boşa akan bir musluk gördüğümde kapatırım. Ben Harbiyeliyim.



Atatürk'ün askeriyiz. Kadın avukatlarımız buradaysa, ben buradaysam Atatürk sayesinde, ben hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim.

SANDAL'DAN DESTEK MESAJI

Gündem olan savunmaya bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

MESAJINI ALINTILADI

Siyasi konulara ilişkin sık sık sosyal medya hesabından açıklama yapan Sandal, teğmen Eroğlu'nun savunmasını alıntıladı.

"OKURKEN GÖZLERİM DOLDU"

Sandal paylaşımına ise "Okurken gözlerim doldu!" notunu bıraktı.